Парламент Великобритании создал группу для борьбы с российским влиянием

Новая координационная группа будет объединять руководителей нескольких влиятельных комитетов парламента Великобритании, в том числе тех, кто контролирует иностранные дела и оборону.

“Поскольку опасения относительно российского негативного влияния растут, очень важно, чтобы мы поняли степень активности Путина”, — отметил председатель группы депутат от консерваторов Том Тугендхат.

Он добавил, что Британия должна следовать за Соединенными Штатами во введении санкций против российских олигархов и государственных служащих, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал УНН, британская полиция определила ключевых подозреваемых по “делу Скрипаля”.