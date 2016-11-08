Парламент Угорщини відмовився підтримати заборону квот для мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Парламент Угорщини відкинув спробу прем'єр-міністра країни Віктора Орбана заборонити біженцям оселятися в країні, передає УНН з посиланням на ВВС.
Його правлячій партії "Фідес" забракло двох голосів, щоб мати дві третини голосів, необхідних для конституційної реформи.
Законопроект був відповіддю на встановлені ЄС квоти, за якими країна має розмістити у себе 1 тис. 294 вимушених переселенців.
У жовтні в Угорщині відбувся референдум, на якому більшість виборців виступили проти запроваджених ЄС квот, але через низьку явку його результати визнали недійсними.