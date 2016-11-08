Парламент Венгрии отказался поддержать запрет квот для мигрантов

Его правящей партии "Фидес" не хватило двух голосов, чтобы иметь две трети голосов, необходимых для конституционной реформы.

Законопроект был ответом на установленные ЕС квот, по которым страна должна разместить у себя 1 тыс. 294 вынужденных переселенцев.

В октябре в Венгрии состоялся референдум, на котором большинство избирателей выступили против введенных ЕС квот, но из-за низкой явки его результаты признаны недействительными.