Парламент Венгрии отказался поддержать запрет квот для мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Парламент Венгрии отверг попытку премьер-министра страны Виктора Орбана запретить беженцам селиться в стране, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Его правящей партии "Фидес" не хватило двух голосов, чтобы иметь две трети голосов, необходимых для конституционной реформы.
Законопроект был ответом на установленные ЕС квот, по которым страна должна разместить у себя 1 тыс. 294 вынужденных переселенцев.
В октябре в Венгрии состоялся референдум, на котором большинство избирателей выступили против введенных ЕС квот, но из-за низкой явки его результаты признаны недействительными.