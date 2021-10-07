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Парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду

Парламент Туреччини ратифікував Паризьку кліматичну угоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Парламент Туреччини прийняв в середу, 6 жовтня, законопроект про ратифікацію Паризької кліматичної угоди. Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu, посилаючись на підсумки голосування депутатів, передає УНН.

Деталі

Уже в листопаді в Глазго відбудеться 26-я Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26). Її учасники спробують виробити подальші заходи щодо здійснення заявлених в Паризькій угоді домовленостей.

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Greenpeace: Стратегічний хід Анкари

Представник екологічної організації Greenpeace Гекхан Ерсой вважає ратифікацію Туреччиною угоди стратегічним кроком, оскільки інакше в нинішній міжнародній ситуації їй довелося б важко. “Туреччина десятиліттями приймала політичні рішення на користь вугільної промисловості”, — заявив він, зазначивши, що поки неясно, як нинішнє голосування відіб’ється на житті країни.

Паризька кліматична хартія

Паризьку хартію з клімату було прийнято у 2015 році. Україна підписала Угоду 22 квітня 2016 року в м. Нью-Йорк. Верховна Рада України її ратифікувала 14 липня 2016 року.

Її метою є не допустити перевищення глобальної середньорічної температури на планеті до 2100 року більш ніж на 1,5 градуса.

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