Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Парламент Турции принял в среду, 6 октября, законопроект о ратификации Парижского климатического соглашения. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, ссылаясь на итоги голосования депутатов, передает УНН.
Детали
Уже в ноябре в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Ее участники попытаются выработать дальнейшие меры по осуществлению заявленных в Парижской соглашении договоренностей.
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Greenpeace: Стратегический ход Анкары
Представитель экологической организации Greenpeace Гекхан Эрсой считает ратификацию Турцией соглашения стратегическим шагом, поскольку иначе в нынешней международной ситуации ей пришлось бы тяжело. "Турция десятилетиями принимала политические решения в пользу угольной промышленности", - заявил он, отметив, что пока неясно, как нынешнее голосование отразится на жизни страны.
Парижская климатическая хартия
Парижскую хартию по климату приняли в 2015 году. Украина подписала Соглашение 22 апреля 2016 в г. Нью-Йорк. Верховная Рада Украины ее ратифицировала 14 июля 2016.
Ее целью является не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 1,5 градуса.