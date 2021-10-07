Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109918 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120582 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106696 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105813 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134249 просмотра

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Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120840 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159933 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143142 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179548 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172949 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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1 марта, 16:47 • 117519 просмотра
Актуальное
Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату

Киев  •  УНН

 • 17770 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Парламент Турции принял в среду, 6 октября, законопроект о ратификации Парижского климатического соглашения. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu, ссылаясь на итоги голосования депутатов, передает УНН.

Детали

Уже в ноябре в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Ее участники попытаются выработать дальнейшие меры по осуществлению заявленных в Парижской соглашении договоренностей.

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Greenpeace: Стратегический ход Анкары

Представитель экологической организации Greenpeace Гекхан Эрсой считает ратификацию Турцией соглашения стратегическим шагом, поскольку иначе в нынешней международной ситуации ей пришлось бы тяжело. "Турция десятилетиями принимала политические решения в пользу угольной промышленности", - заявил он, отметив, что пока неясно, как нынешнее голосование отразится на жизни страны.

Парижская климатическая хартия

Парижскую хартию по климату приняли в 2015 году. Украина подписала Соглашение 22 апреля 2016 в г. Нью-Йорк. Верховная Рада Украины ее ратифицировала 14 июля 2016.

Ее целью является не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 1,5 градуса.

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