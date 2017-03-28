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Парламент Шотландії схвалив новий референдум про незалежність

Парламент Шотландії схвалив новий референдум про незалежність

Київ • УНН

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КИЕВ. 28 березня. УНН. Парламент Шотландії прийняв пропозицію про повторний референдум про незалежність, проведення якого домагається перший міністр Нікола Стерджен, передає УНН з посиланням на ВВС.

Зазначається, що депутати погодилися провести нове голосування у період між осінню 2018 року і весною 2019-го — як і наполягала перший міністр Шотландії.

За новий референдум проголосували 69 депутатів регіонального парламенту, проти — 59.

Нагадаємо, що у Шотландії не згодні з результатами референдуму про членство Британії в ЄС. Більшість шотландців — 62% — під час минулого референдуму в 2016 році проголосували за збереження членства країни в Євросоюзі.

Згідно із законом, перед тим як подавати запит про референдум в уряд Британії, Стерджен повинна отримати дозвіл шотландського парламенту.

Британський уряд вже заявив, що заблокує всі спроби проведення нового референдуму в Шотландії до закінчення процедури “брексіта”.

Як повідомляв УНН, депутати Національного парламенту Шотландії 21 березня, почали дводенні дебати про можливість проведення другого референдуму про незалежність регіону. Відповідну ініціативу висунула Шотландська національна партія через те, що майбутній вихід Великобританії з Євросоюзу створив якісно нову ситуацію.

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