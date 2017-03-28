Парламент Шотландии одобрил новый референдум о независимости

Отмечается, что депутаты согласились провести новое голосование в период между осенью 2018 года и весной 2019-го — как и настаивала первый министр Шотландии.

За новый референдум проголосовали 69 депутатов регионального парламента, против — 59.

Напомним, что в Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Великобритании в ЕС. Большинство шотландцев — 62% — во время прошлого референдума в 2016 году проголосовали за сохранение членства страны в Евросоюзе.

Согласно закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Британии, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.

Британское правительство уже заявило, что заблокирует все попытки проведения нового референдума в Шотландии до окончания процедуры “брексита”.

Как сообщал УНН, депутаты Национального парламента Шотландии 21 марта начали двухдневные дебаты о возможности проведения второго референдума о независимости региона. Соответствующую инициативу выдвинула Шотландская национальная партия из-за того, что будущий выход Великобритании из Евросоюза создал качественно новую ситуацию.