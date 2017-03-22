Парламент Шотландії призупинив дебати щодо другого референдуму через події в Лондоні

Шотландський парламент призупинив дебати щодо референдуму про незалежність після нападу біля парламенту Великобританії.

Головуючий Кен Макінтош заявив, що дебати будуть відновлені в інший час.

Нагадаємо, близько десяти людей отримали поранення внаслідок стрілянини біля будівлі парламенту Великої Британії в Лондоні.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля будівлі британського парламенту прем’єр-міністр Тереза Мей не постраждала і наразі вона перебуває в безпечному місці.

Також зазначимо, поліція Великої Британії назвала атаку біля парламенту терористичним актом.