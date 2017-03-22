Парламент Шотландии приостановил дебаты относительно второго референдума из-за событий в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Шотландский парламент приостановил дебаты по референдуму о независимости из-за террористического нападения в Лондоне, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Шотландский парламент приостановил дебаты по референдуму о независимости после нападения возле парламента Великобритании.
Кен Макинтош заявил, что дебаты будут восстановлены в другое время.
Напомним, около десяти человек получили ранения в результате стрельбы возле здания парламента Великобритании в Лондоне.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле здания британского парламента премьер-министр Тереза Мэй не пострадала и сейчас находится в безопасном месте.
Также отметим, полиция Великобритании назвала атаку возле парламента террористическим актом.