Парламент повинен взяти під контроль закупівлю урядом українських тестів на COVID-19 - нардеп

“Треба сьогодні робити маски захисні українські, халати захисні українські, українські тести. Треба парламенту взяти відповідальність, а не перекладати на плечі міністра охорони здоров’я. Ось моя пропозиція”, — зазначив він.

Шахов впевнений, що українські товари протипандемічного спрямування дешевші за іноземні аналоги. Понад те, саме через підтримку національного виробника лежить шлях України до виходу з економічної коронакризи.

“Я особисто здавав свою кров на антитіла, отримав їх високі титри у крові. Це було в Києві. Тест коштував 37 гривень. Щоб ви розуміли, це коштував український тест стільки, але ж у нас українські не закуповуються! Ми можемо вийти із локдауну економічного, ми можемо вийти з прірви економічної, якщо України почне продавати захисні халати, маски, ШВЛи, тести на антитіла, антигени і ПЛР. Але цього ніхто не робить!” — зауважив Шахов.

Нагадаємо, що у Верховній Раді не задоволені діяльністю уряду з протидії коронавірусу: там наполягають на масовому тестуванні та закупівлі тестів на коронавірус у вітчизняного виробника.

Раніше УНН писав, що МОЗ найближчим часом сподівається зменшити черги на “ковідне” тестування за допомогою українських ІФА-тестів на антиген.

У міністерстві вважають, що українські “антигенні” ІФА-тест-системи зможуть стати альтернативою складному і дороговартісному ПЛР-тестуванню. Окрім того, вітчизняні тести значно чутливіші та точніші, ніж експрес-тести на антиген.