Парламент Нідерландів голосуватиме за те, щоб зобов’язати короля платити податок на прибуток

Нідерландські законодавці у вівторок проголосують за перший крок до того, щоб зобов’язання короля Віллема-Александра та його сім’ю сплачувати податок на прибуток, план, який вимагатиме поправки до конституції. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Блакитний конверт для блакитної крові", – заявила Сандра Беккерман, депутат від лівої Соціалістичної партії, під час дебатів з цього питання в четвер увечері, маючи на увазі блакитний конверт, у якому податкові листи надходять до голландських поштових скриньок.

Зазначається, що початкова пропозиція, яка, як очікується, буде винесена на голосування у вівторок, вимагає простої більшості для ухвалення. Вона просить уряд запропонувати конституційні зміни, які потім, зрештою, потребуватимуть підтримки двох третин обох палат парламенту.

Така пропозиція мала достатню підтримку в Палаті представників, але рівень підтримки в Сенаті менш зрозумілий.

Найбільша фракція Сенату, Фермерсько-громадянський рух (BBB), схилялася до того, щоб підтримати пропозицію під час дебатів у четвер увечері, але не підтримала її.

Ультраправий нідерландський політик Ґерт Вілдерс, націоналістична партія якого перемогла на парламентських виборах у листопаді, але не має більшості, виступає за зміну податку, проти якої виступав прем’єр-міністр, що йде у відставку Марк Рютте. Під час дебатів він повторив свою думку про те, що поправка до конституції є "надто складною".

Члени парламенту, які виступають за оподаткування королівської родини, сподіваються, що новий коаліційний уряд, який ще не сформовано, може призвести до змін.

Довідково

Королівська родина отримує неоподатковувані гроші від платників податків на додаток до своїх приватних доходів, деякі з яких оподатковуються.

У 2024 році король, його дружина королева Максима, його дочка та майбутня спадкоємиця принцеса Амалія та його мати, колишня королева Беатрікс, разом отримали 11,6 мільйона євро (12,61 мільйона доларів).

20-річна принцеса Амалія, яка навчається в Амстердамському університеті, сказала, що відшкодує свою частку (1,8 мільйона євро), поки вона буде студенткою.

Доповнення

Сім’я втратила популярність через подорожі під час пандемії COVID: зараз 55% населення підтримує монархію, порівняно з 70% безпосередньо перед її спалахом, показало опитування громадського мовника NOS минулого року.

Те саме опитування показало, що лише 46% респондентів довіряють королю.

У 1992 році тодішня королева Великої Британії Єлизавета відповіла на критику королівського багатства, вперше запропонувавши сплатити податок на прибуток.

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