Парламент Нидерландов будет голосовать за то, чтобы обязать короля платить налог на прибыль

Нидерландские законодатели во вторник проголосуют за первый шаг к тому, чтобы обязательства короля Виллема-Александра и его семью платить налог на прибыль, план, который потребует поправки в конституцию. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Голубой конверт для голубой крови", - заявила Сандра Беккерман, депутат от левой Социалистической партии, во время дебатов по этому вопросу в четверг вечером, имея в виду голубой конверт, в котором налоговые письма поступают в голландские почтовые ящики.

Отмечается, что первоначальное предложение, которое, как ожидается, будет вынесено на голосование во вторник, требует простого большинства для принятия. Оно просит правительство предложить конституционные изменения, которые затем, в конце концов, потребуют поддержки двух третей обеих палат парламента.

Такое предложение имело достаточную поддержку в Палате представителей, но уровень поддержки в Сенате менее понятен.

Крупнейшая фракция Сената, Фермерско-гражданское движение (BBB), склонялась к тому, чтобы поддержать предложение во время дебатов в четверг вечером, но не поддержала его.

Ультраправый нидерландский политик Герт Вилдерс, националистическая партия которого победила на парламентских выборах в ноябре, но не имеет большинства, выступает за изменение налога, против которого выступал уходящий в отставку премьер-министр Марк Рютте. Во время дебатов он повторил свое мнение о том, что поправка к конституции является "слишком сложной".

Члены парламента, выступающие за налогообложение королевской семьи, надеются, что новое коалиционное правительство, которое еще не сформировано, может привести к изменениям.

Справочно

Королевская семья получает необлагаемые налогом деньги от налогоплательщиков в дополнение к своим частным доходам, некоторые из которых облагаются налогом.

В 2024 году король, его жена королева Максима, его дочь и будущая наследница принцесса Амалия и его мать, бывшая королева Беатрикс, вместе получили 11,6 миллиона евро (12,61 миллиона долларов).

20-летняя принцесса Амалия, которая учится в Амстердамском университете, сказала, что возместит свою долю (1,8 миллиона евро), пока она будет студенткой.

Дополнение

Семья потеряла популярность из-за путешествий во время пандемии COVID: сейчас 55% населения поддерживает монархию по сравнению с 70% непосредственно перед ее вспышкой, показал опрос общественного вещателя NOS в прошлом году.

Тот же опрос показал, что лишь 46% респондентов доверяют королю.

В 1992 году тогдашняя королева Великобритании Елизавета ответила на критику королевского богатства, впервые предложив уплатить налог на прибыль.

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