Парламент Македонії схвалив новий уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Македонії після дворічної політичної кризи новий лівоцентристський коаліційний уряд очолив колишній опозиційний лідер Зоран Заєв, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Наша мета — членство в ЄС та НАТО у найкоротші терміни”, — сказав З.Заєв у парламенті, назвавши пріоритети свого уряду.
З.Заєв сформував "Соціал-демократичний союз Македонії" із двома невеликими етнічними албанськими партіями, щоб контролювати 62 з 120 місць в парламенті після того, як його партія посіла друге місце на грудневих виборах.
Як повідомляв УНН, екс-прем’єра Македонії звинувачують у відмиванні грошей.