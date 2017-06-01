Парламент Македонии утвердил новое правительство

"Наша цель - членство в ЕС и НАТО в кратчайшие сроки", - сказал З.Заев в парламенте, назвав приоритеты своего правительства.

З.Заев сформировал "Социал-демократический союз Македонии" с двумя небольшими этническими албанскими партиями, чтобы контролировать 62 из 120 мест в парламенте после того, как его партия заняла второе место на декабрьских выборах.

Как сообщал УНН, экс-премьера Македонии обвиняют в отмывании денег.