Парламент Македонии утвердил новое правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Македонии после двухлетнего политического кризиса новое левоцентристское коалиционное правительство возглавил бывший оппозиционный лидер Зоран Заев, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Наша цель - членство в ЕС и НАТО в кратчайшие сроки", - сказал З.Заев в парламенте, назвав приоритеты своего правительства.
З.Заев сформировал "Социал-демократический союз Македонии" с двумя небольшими этническими албанскими партиями, чтобы контролировать 62 из 120 мест в парламенте после того, как его партия заняла второе место на декабрьских выборах.
Как сообщал УНН, экс-премьера Македонии обвиняют в отмывании денег.