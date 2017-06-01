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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент Македонии утвердил новое правительство

Киев • УНН

 • 9915 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В Македонии после двухлетнего политического кризиса новое левоцентристское коалиционное правительство возглавил бывший оппозиционный лидер Зоран Заев, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Парламент Македонии утвердил новое правительство

"Наша цель - членство в ЕС и НАТО в кратчайшие сроки", - сказал З.Заев в парламенте, назвав приоритеты своего правительства.

З.Заев сформировал "Социал-демократический союз Македонии" с двумя небольшими этническими албанскими партиями, чтобы контролировать 62 из 120 мест в парламенте после того, как его партия заняла второе место на декабрьских выборах.

Как сообщал УНН, экс-премьера Македонии обвиняют в отмывании денег.

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