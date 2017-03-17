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Парламент Литви закликав РФ припинити окупацію Криму

Парламент Литви закликав РФ припинити окупацію Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Сейм Литви прийняв резолюцію, якою двічі закликав Росію припинити окупацію Криму, передає УНН з посиланням на Delfi.

У резолюції, прийнятій з приводу третьої річниці окупації Криму, сейм висловлює "тверду підтримку незалежності України, її територіальної цілісності і недоторканності визнаних у міжнародному масштабі її кордонів".

Парламентарі країни також різко засуджують "окупацію і анексію частини території суверенної України - Автономної Республіки Крим і Севастополя, які як і раніше здійснюються Російською Федерацією".

Вони закликають Росію вивести свої війська з української території.

За резолюцію проголосували 91 член сейму, представник фракції Виборчої акції поляків Литви - Спілки християнських сімей Ірина Розова утрималася.

Нагадаємо, у МЗС Британії закликали Росію віддати Крим Україні.

Українські Національні Новини

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