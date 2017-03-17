Парламент Литвы призвал РФ прекратить оккупацию Крыма

В резолюции, принятой по поводу третьей годовщины оккупации Крыма, сейм выражает "твердую поддержку независимости Украины, ее территориальной целостности и неприкосновенности признанных в международном масштабе границ".

Парламентарии страны также резко осуждают "оккупацию и аннексию части территории суверенной Украины - Автономной Республики Крым и Севастополя, которые по-прежнему осуществляются Российской Федерацией".

Они призывают Россию вывести свои войска с украинской территории.

За резолюцию проголосовали 91 член сейма, представитель фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Ирина Розова воздержалась.

Напомним, в МИД Великобритании призвали Россию отдать Крым Украине.