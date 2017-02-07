Парламент Ізраїлю узаконив поселення на палестинських землях
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Парламент Ізраїлю ухвалив суперечливий закон, який легалізує близько чотирьох тисяч будинків, незаконно побудованих в поселеннях на окупованому Західному березі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Законопроект був схвалений 60 голосами проти 52.
У схваленому депутатами документі йдеться про те, що палестинці, які спочатку володіли землею, одержать в якості компенсації гроші чи іншу ділянку землі.
Законопроект, схвалений у понеділок, отримав неоднозначну оцінку в суспільстві і, швидше за все, буде оскаржений у суді.
Зокрема, генпрокурор Ізраїлю Авихай Мандельбит назвав законопроект неконституційним і заявив, що не буде захищати його у Верховному суді.