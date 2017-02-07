Парламент Израиля узаконил поселения на палестинских землях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Парламент Израиля принял спорный закон, который легализует около четырех тысяч домов, незаконно построенных в поселениях на оккупированном Западном берегу, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Законопроект был одобрен 60 голосами против 52.
В одобренном депутатами документе говорится о том, что палестинцы, сначала владели землей, получат в качестве компенсации деньги или иной участок земли.
Законопроект, одобренный в понедельник, получил неоднозначную оценку в обществе и, скорее всего, будет обжалован в суде.
В частности, генпрокурор Израиля Авихай Мандельбит назвал законопроект неконституционным и заявил, что не будет защищать его в Верховном суде.