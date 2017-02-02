Парламент Британії проголосував за початок Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Палата громад британського парламенту в першому читанні схвалила приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), передає УНН.
Після двох днів дебатів в парламенті законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 498 депутатів, проти виступили 114.
Проти виступили Шотландська національна партія і ліберальні демократи. Також Brexit не підтримали 47-депутатів лейбористів і один консерватор, які пішли проти лінії своїх партій.
Під час обговорення міністр з питань виходу Великої Британії з Євросоюзу Девід Девіс нагадав депутатам, що якщо вони не схвалять законопроект, то підуть проти волі народу.
Друге читання законопроекту, під час якого він буде обговорюватися більш докладно, призначено на 6 лютого.
Законопроект був внесений до парламенту після рішення Верховного суду країни, який постановив, що уряду потрібна згода законодавців для формального запуску переговорів з Брюсселем про вихід з ЄС.
Прем'єр-міністр Тереза Мей раніше оголосила, що збирається офіційно повідомити Євросоюзу про вихід Британії - і тим самим почати процедуру за статтею 50 - до кінця березня 2017 року року. Та ж стаття відводить на переговори про умови виходу два роки.
Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.