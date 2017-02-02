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Парламент Британії проголосував за початок Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Палата громад британського парламенту в першому читанні схвалила приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), передає УНН.

Після двох днів дебатів в парламенті законопроект уряду про вихід з ЄС підтримали 498 депутатів, проти виступили 114.

Проти виступили Шотландська національна партія і ліберальні демократи. Також Brexit не підтримали 47-депутатів лейбористів і один консерватор, які пішли проти лінії своїх партій.

Під час обговорення міністр з питань виходу Великої Британії з Євросоюзу Девід Девіс нагадав депутатам, що якщо вони не схвалять законопроект, то підуть проти волі народу.

Друге читання законопроекту, під час якого він буде обговорюватися більш докладно, призначено на 6 лютого.

Законопроект був внесений до парламенту після рішення Верховного суду країни, який постановив, що уряду потрібна згода законодавців для формального запуску переговорів з Брюсселем про вихід з ЄС.

Прем'єр-міністр Тереза ​​Мей раніше оголосила, що збирається офіційно повідомити Євросоюзу про вихід Британії - і тим самим почати процедуру за статтею 50 - до кінця березня 2017 року року. Та ж стаття відводить на переговори про умови виходу два роки.

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

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