Парламент Великобритании проголосовал за начало Brexit

После двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114.

Против выступили Шотландская национальная партия и либеральные демократы. Также Brexit не поддержали 47-депутатов лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий.

Во время обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Второе чтение законопроекта, во время которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля.

Законопроект был внесен в парламент после решения Верховного суда страны, который постановил, что правительству необходимо согласие законодателей для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй ранее объявила, что собирается официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года.

Во время референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.