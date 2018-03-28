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Паркан від АЧС поляки розпочнуть будувати у вересні

Паркан від АЧС поляки розпочнуть будувати у вересні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Огорожа на кордоні з Україною та Білоруссю має зупинити міграцію кабанів, які поширюють вірус африканської чуми свиней в Польщі. Про це повідомляє “Польське радіо”, передає УНН.

“Ми передбачаємо, що будівництво паркану проти кабанів уздовж східного кордону Польщі повинно початися у вересні”, — заявив міністр рільництва Польщі Кшиштоф Юрґєль.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польські фермери вимагають відставки міністра сільського господарства за провал боротьби з АЧС

Вартість побудови огорожі оцінюють у приблизно 300 млн злотих (71 млн євро). Це буде паркан з відповідною сіткою заввишки до двох метрів, що буде закріплений на глибині приблизно півметра. Огорожу збудують уздовж східного кордону Польщі з Україною та Білоруссю (приблизно тисяча кілометрів). Інвестицію хочуть завершити впродовж 3-4 років. Насамперед паркан будуть встановлювати у тих місцях, де є найбільший ризик міграції кабанів.

Нагадаємо, що захищатися від АЧС парканами, окрім Польщі, вирішили ще в Угорщині, Чехії та Данії.

Представники влади вказаних країн вважають, що інвестуючи у паркан, вони забезпечать мінімізацію ризиків та втрат своїх фермерів від вірусу.

В Україні тим часом збитки від АЧС вже сягнули мільярдів гривень. Також, унаслідок хвороби, в країні відчутно подорожчало сало та свинина.

За даними Держпродспоживслужби, цього року у різних регіонах України вже зафіксовано близько 30 спалахів АЧС. Також, експерти констатують, що поширюватися чума стала швидше, ніж це було минулого року.

Тим часом, дії контролерів на шляху подолання епідемії визнаються недієвими і неефективними.

До того ж, Рахункова палата дійшла висновку, що Держпродспоживслужба недоцільно витрачає бюджетні гроші на заходи щодо поліпшення протиепізоотичної ситуації у країні в цілому.

Згідно зі звітом, чиновниками неефективно було використано понад 3,2 млн грн.

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