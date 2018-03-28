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Актуальное
Забор от АЧС поляки начнут строить в сентябре

Забор от АЧС поляки начнут строить в сентябре

Киев  •  УНН

 • 8102 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Забор на границе с Украиной и Беларусью должно остановить миграцию кабанов, которые распространяют вирус африканской чумы свиней в Польше. Об этом сообщает "Польское радио", передает УНН.

"Мы предполагаем, что строительство забора против кабанов вдоль восточной границы Польши должно начаться в сентябре", - заявил министр земледелия Польши Кшиштоф Юрґель.

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Стоимость построения ограждения оценивается в примерно 300 млн злотых (71 млн евро). Это будет забор из соответствующей сеткой высотой до двух метров, который будет закреплен на глубине примерно полметра. Забор построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно тысяча километров). Инвестицию хотят завершить в течение 3-4 лет. Прежде всего забор будут устанавливать в тех местах, где есть наибольший риск миграции кабанов.

Напомним, что защищаться от АЧС заборами, кроме Польши, решили еще в Венгрии, Чехии и Дании.

Представители власти указанных стран считают, что инвестируя в забор, они обеспечат минимизацию рисков и потерь своих фермеров от вируса.

В Украине тем временем убытки от АЧС уже достигли миллиардов гривен. Также, вследствие болезни, в стране ощутимо подорожало сало и свинина.

По данным Госпродпотребслужбы, в этом году в разных регионах Украины уже зафиксировано около 30 вспышек АЧС. Также, эксперты констатируют, что распространяться чума стала быстрее, чем это было в прошлом году.

Между тем, действия контролеров на пути преодоления эпидемии признаются недейственными и неэффективными.

К тому же, Счетная палата пришла к выводу, что Госпродпотребслужба нецелесообразно тратит бюджетные деньги на мероприятия по улучшению противоэпизоотической ситуации в стране в целом.

Согласно отчету, чиновниками неэффективно было использовано более 3,2 млн грн.

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