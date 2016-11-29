Парк “швидких” в столиці не оновлювався два роки

“Попереднє оновлення рухомого складу “карет” київської швидкої відбулось у 2014 році. За бюджетною програмою КПКВК 2301380 “Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України” для міста Києва було придбано 99 спеціальних автомобілі марки Пежо Боксер (93 одиниці) та марки АС-G-32214-ШМДА2 (6 одиниць).

У розвиток цього, на виконання наказів Департаменту охорони здоров’я КМДА від 19.12.2016 744 та від 20.01.2016 № 19 “Про затвердження розподілу автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплених у 2013 році за кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 2301380 „Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України“ ці спеціальні автомобілі закріплено на праві оперативного управління за комунальною організацією „Київмедспецтранс“”, — повідомили у прес-службі департаменту.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, КМДА через систему ProZorro за найнижчою ціною закупила 15 авто швидкої допомоги у ТОВ “Автоспецпром”.

Як повідомляв УНН, за словами експерта І.Щедріна, карети швидкодї допомоги в столиці закупили за ринковими цінами.