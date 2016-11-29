Парк "скорых" в столице не обновлялся два года

"Обновление подвижного состава" карет "киевской скорой состоялось в 2014 году. По бюджетной программе КПКВК 2301380 "Развитие экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) для учреждений здравоохранения Украины" для города Киева было приобретено 99 специальных автомобиля марки Пежо Боксер (93 единицы) и марки АС-G-32214-ШМДА2 (6 единиц).

В развитие этого, во исполнение приказов Департамента здравоохранения КГГА от 19.12.2016 744 и от 20.01.2016 № 19 "Об утверждении распределения автомобилей скорой медицинской помощи, закупленных в 2013 году за средства Государственного бюджета Украины по бюджетной программе КПКВК 2301380" Развитие службы экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) для учреждений здравоохранения Украины "эти специальные автомобили закреплено на праве оперативного управления за коммунальной организацией" Киивмедспецтранс "", - сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, как сообщал УНН, КГГА через систему ProZorro по самой низкой цене закупила 15 авто скорой помощи в ООО "Автоспецпром".

Как сообщал УНН, по словам эксперта И.Щедрина, кареты швидкоди помощи в столице закупили по рыночным ценам.