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Паралізований футболіст відреагував на футбольний м'яч

Паралізований футболіст відреагував на футбольний м'яч

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній півзахисник амстердамського “Аякса” Абдельхакім Нурі, який отримав незворотнє пошкодження мозку влітку 2017 го року, надав перші ознаки пробудження. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Mirror.

За інформацією видання, 20-річний гравець посміхнувся, коли лікарі поклали футбольний м’яч на його груди. Перед цим він ніяк не реагував на аналогічні дії з іншими предметами. Відзначається, що це вселило рідним футболіста оптимізм.

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“Приємно, що він як і раніше любить футбол і залишається сильним, але шкода, що він більше ніколи не зіграє”, — сказав батько Нурі.

8 липня Нурі був доставлений до лікарні після втрати свідомості під час товариського матчу проти німецького “Вердера”. Лікарі надавали йому допомогу прямо на полі. Після футболіст був доставлений у лікарню на вертольоті і введений у стан штучної коми. Причиною втрати свідомості стала серцева аритмія. Спочатку в “Аяксі” повідомили про стабільний стан гравця і відсутності небезпеки для його життя, але 13 липня стало відомо про незворотні пошкодження мозку.

Нагадаємо, британський актор і співак Даріус Кембелл випив води з Темзи в рамках рекламної кампанії і впав в кому, у нього діагностували бактеріальний менінгіт і розвинулась пухлина мозку. 

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