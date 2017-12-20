Парализованный футболист отреагировал на футбольный мяч
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бывший полузащитник амстердамского “Аякса” Абдельхаким Нури, получивший необратимое повреждение мозга летом 2017 года, предоставил первые признаки пробуждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Mirror.
По информации издания, 20-летний игрок улыбнулся, когда врачи положили футбольный мяч на грудь. Перед этим он никак не реагировал на аналогичные действия с другими предметами. Отмечается, что это вселило родным футболиста оптимизм.
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“Приятно, что он по-прежнему любит футбол и остается сильным, но жаль, что он больше никогда не сыграет”, — сказал отец Нури.
8 июля Нури был доставлен в больницу после потери сознания во время товарищеского матча против немецкого “Вердера”. Врачи оказывали ему помощь прямо на поле. После футболист был доставлен в больницу на вертолете и введен в состояние искусственной комы. Причиной потери сознания стала сердечная аритмия. Сначала в “Аяксе” сообщили о стабильном состоянии игрока и отсутствии опасности для его жизни, но 13 июля стало известно о необратимые повреждения мозга.
Напомним, британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и развилась опухоль мозга.