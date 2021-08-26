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Паралімпійські ігри в Токіо: виявлено ще два нових випадки зараження коронавірусом у спортсменів

Паралімпійські ігри в Токіо: виявлено ще два нових випадки зараження коронавірусом у спортсменів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Тести на коронавірус двох спортсменів, які перебувають на території Паралімпійського селища в Токіо, дали позитивні результати. Про це йдеться в звіті, опублікованому в четвер на сайті оргкомітету "Токіо-2020", передає УНН.

Деталі

У вівторок в Паралімпійському селищі було виявлено перший випадок зараження коронавірусом у спортсмена. Днем пізніше позитивні результати дали тести ще двох атлетів.

Всього за останню добу було виявлено 15 випадків зараження коронавірусом. Серед заражених також десять підрядників і три людини, які пов'язані з проведенням Ігор.

Як повідомляє агентство Kyodo з посиланням на джерела в оргкомітеті, один із заражених був госпіталізований. Його особисті дані не розголошуються, проте наголошується, що мова йде про іноземця без важких симптомів. Він не є спортсменом. Випадок госпіталізації був вперше зафіксований серед осіб, задіяних в проведенні токійських Паралімпійських ігор.

Нагадаємо

Токійська Олімпіада проходила з 23 липня по 8 серпня, більшість змагань відбулися без глядачів. Паралімпійські ігри в японській столиці проходять з 24 серпня по 5 вересня, на них також не допустять уболівальників.

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