Паралімпійська збірна України завоювала медалі на турнірі з паратриатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з паратриатлону виборола дві срібні нагороди на етапі світової серії в місті Йокогамі (Японія), інформує УНН з посиланням на НКСІУ.
Деталі
Авторами срібних нагород стали: Колпакчи Аліса (ураження опорно-рухового апарату) та Олексюк Віта (порушення зору).
Примітно, що у змаганнях взяли участь 80 спортсменів з інвалідністю з 20 країн.
Варто відзначити, що дані змагання світової серії стали початком великих паратриатлонних перегонів у боротьбі за паралімпійські ліцензії: включно до 28 червня мають відбутись ще один етап світової серії, чемпіонат світу у Великій Британії та два Кубки світу.
Варто нагадати
Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі.