Паралімпійська збірна України завоювала медалі на турнірі з паратриатлону

Деталі

Авторами срібних нагород стали: Колпакчи Аліса (ураження опорно-рухового апарату) та Олексюк Віта (порушення зору).

Примітно, що у змаганнях взяли участь 80 спортсменів з інвалідністю з 20 країн.

Варто відзначити, що дані змагання світової серії стали початком великих паратриатлонних перегонів у боротьбі за паралімпійські ліцензії: включно до 28 червня мають відбутись ще один етап світової серії, чемпіонат світу у Великій Британії та два Кубки світу.

Варто нагадати

Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі.