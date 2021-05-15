Паралімпійська збірна України завоювала медалі на турнірі з паратриатлону

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 18180 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 62800 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 147703 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 182932 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 164376 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 161675 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 111126 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88483 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 214657 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89642 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
71%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 98806 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 39688 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 52482 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 61515 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 78280 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 181951 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 214659 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 305648 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 469880 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 453392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 17349 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 42046 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 46881 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 46872 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 47406 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Паралімпійська збірна України завоювала медалі на турнірі з паратриатлону

Київ • УНН

 • 16399 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Національна паралімпійська збірна команда з паратриатлону виборола дві срібні нагороди на етапі світової серії в місті Йокогамі (Японія), інформує УНН з посиланням на НКСІУ.

Паралімпійська збірна України завоювала медалі на турнірі з паратриатлону

Деталі

Авторами срібних нагород стали: Колпакчи Аліса (ураження опорно-рухового апарату) та Олексюк Віта (порушення зору).

Примітно, що у змаганнях взяли  участь 80 спортсменів з інвалідністю з 20 країн.

Варто відзначити, що дані змагання світової серії стали початком великих паратриатлонних перегонів у боротьбі за паралімпійські ліцензії: включно до 28 червня мають відбутись ще один етап світової серії, чемпіонат світу у Великій Британії та два Кубки світу.

Варто нагадати

Українські параатлети вибороли вісім медалей на змаганнях у Тунісі. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,594.94