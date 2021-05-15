Паралимпийская сборная Украины завоевала медали на турнире по паратриатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по паратриатлону завоевала две серебряные награды на этапе мировой серии в городе Йокогаме (Япония), информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.
Детали
Авторами серебряных наград стали: Колпакчи Алиса (поражение опорно-двигательного аппарата) и Олексюк Вита (нарушение зрения).
Примечательно, что в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов с инвалидностью из 20 стран.
Стоит отметить, что данные соревнования мировой серии стали началом больших паратриатлонних гонки в борьбе за паралимпийские лицензии: включая до 28 июня должны состояться еще один этап мировой серии, чемпионат мира в Великобритании и два Кубка мира.
Стоит напомнить
Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на соревнованиях в Тунисе.