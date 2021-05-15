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Паралимпийская сборная Украины завоевала медали на турнире по паратриатлону

Киев • УНН

 • 16399 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Национальная паралимпийская сборная команда по паратриатлону завоевала две серебряные награды на этапе мировой серии в городе Йокогаме (Япония), информирует УНН со ссылкой на НКСИУ.

Паралимпийская сборная Украины завоевала медали на турнире по паратриатлону

Детали

Авторами серебряных наград стали: Колпакчи Алиса (поражение опорно-двигательного аппарата) и Олексюк Вита (нарушение зрения).

Примечательно, что в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов с инвалидностью из 20 стран.

Стоит отметить, что данные соревнования мировой серии стали началом больших паратриатлонних гонки в борьбе за паралимпийские лицензии: включая до 28 июня должны состояться еще один этап мировой серии, чемпионат мира в Великобритании и два Кубка мира.

Стоит напомнить

Украинские параатлеты завоевали восемь медалей на соревнованиях в Тунисе.

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