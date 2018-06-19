Паралімпійська збірна України розгромила Данію у відборі до ЧЄ-2019 з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Збірні команди України та Данії з футболу серед спортсменів з порушеннями слуху провели відбіркову гру до чемпіонату Європи 2019, інформує УНН з посиланням на Національний комітет спорту інвалідів України.
На стадіоні "Локомотив" у Полтаві національна дефлімпійська збірна команда України перемогла з рахунком 7:0.
Варто відзначити, що у першій зустрічі у групі Е "жовто-блакитні" обіграли Іспанію 4:1 і таким чином з 6-ма очками посідають перше місце у групі.
Нагадаємо, що наша паралімпійська збірна вигравала золоті медалі чемпіонату світу-2017 і Паралімпіади в Ріо-2016.