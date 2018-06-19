Паралимпийская сборная Украины разгромила Данию в отборе к ЧЕ-2019 по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Сборные Украины и Дании по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха провели отборочную игру к чемпионату Европы 2019, информирует УНН со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
На стадионе "Локомотив" в Полтаве национальная дефлимпийская сборная команда Украины победила со счетом 7:0.
Стоит отметить, что в первой встрече в группе Е "желто-голубые" обыграли Испанию 4:1 и таким образом с 6-ю очками занимают первое место в группе.
Напомним, что наша паралимпийская сборная выигрывала золотые медали чемпионата мира-2017 и Паралимпиады в Рио-2016.