Паралимпийская сборная Украины разгромила Данию в отборе к ЧЕ-2019 по футболу

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 12122 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 52338 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101293 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109204 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 124257 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 142426 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 146372 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 186732 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157162 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143220 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Паралимпийская сборная Украины разгромила Данию в отборе к ЧЕ-2019 по футболу

Паралимпийская сборная Украины разгромила Данию в отборе к ЧЕ-2019 по футболу

Киев  •  УНН

 • 13072 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сборные Украины и Дании по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха провели отборочную игру к чемпионату Европы 2019, информирует УНН со ссылкой на Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

На стадионе "Локомотив" в Полтаве национальная дефлимпийская сборная команда Украины победила со счетом 7:0.

Стоит отметить, что в первой встрече в группе Е "желто-голубые" обыграли Испанию 4:1 и таким образом с 6-ю очками занимают первое место в группе.

Напомним, что наша паралимпийская сборная выигрывала золотые медали чемпионата мира-2017 и Паралимпиады в Рио-2016.

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