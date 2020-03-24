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Паралімпіаду-2020 перенесли через COVID-19

Паралімпіаду-2020 перенесли через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Паралімпіаду-2020 перенесли на 2021 рік через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс підтримав рішення про перенесення Ігор у Токіо 2020 до 2021 року, заявивши, що це єдиний логічний варіант. Після тижневих спекуляцій та посилення критики у зв'язку із затримкою повідомлення про перенесення, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах та прем'єр-міністр Японії Сінцо Абе домовилися, що захід буде перенесено на не пізніше літа 2021 року", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що Паралімпійські ігри в Токіо 2020 повинні були проходити з 25 серпня до 6 вересня.

"Відкладення Паралімпійських ігор у Токіо 2020 внаслідок глобального спалаху COVID-19 - це абсолютно правильна річ. Здоров'я та добробут людського життя завжди повинні бути нашим пріоритетом під час занять спортом. Будь-яка подія під час цієї пандемії просто неможлива” - сказав Ендрю Парсонс.

Нагадаємо, Олімпійські ігри перенесено на 2021 рік.

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