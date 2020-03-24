Паралимпиаду-2020 перенесли из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Паралимпиаду-2020 перенесли на 2021 год из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс поддержал решение о переносе Игр в Токио 2020 года до 2021 года, заявив, что это единственный логичный вариант. После недельных спекуляций и усиления критики в связи с задержкой сообщения о переносе, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синцо Абэ договорились, что мероприятие будет перенесено на не позднее лета 2021 года", - сообщили в СМИ.
Указано, что Паралимпийские игры в Токио 2020 года должны были проходить с 25 августа по 6 сентября.
"Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 году в результате глобальной вспышки COVID-19 - это абсолютно правильная вещь. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом во время занятий спортом. Любое событие во время этой пандемии просто невозможно", - сказал Эндрю Парсонс.
Напомним, Олимпийские игры перенесено на 2021 год.