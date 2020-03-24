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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102518 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105350 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107335 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106145 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115156 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101301 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 105655 просмотра

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Паралимпиаду-2020 перенесли из-за COVID-19

Паралимпиаду-2020 перенесли из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Паралимпиаду-2020 перенесли на 2021 год из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс поддержал решение о переносе Игр в Токио 2020 года до 2021 года, заявив, что это единственный логичный вариант. После недельных спекуляций и усиления критики в связи с задержкой сообщения о переносе, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синцо Абэ договорились, что мероприятие будет перенесено на не позднее лета 2021 года", - сообщили в СМИ.

Указано, что Паралимпийские игры в Токио 2020 года должны были проходить с 25 августа по 6 сентября.

"Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 году в результате глобальной вспышки COVID-19 - это абсолютно правильная вещь. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом во время занятий спортом. Любое событие во время этой пандемии просто невозможно", - сказал Эндрю Парсонс.

Напомним, Олимпийские игры перенесено на 2021 год.

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