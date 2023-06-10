Папі Римському вже стає краще після операції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Загальний стан Папи Франциска поступово покращується, а його післяопераційне відновлення відбувається нормально, що дозволяє йому встати з ліжка, від’єднатися від внутрішньовенних трубок і в п’ятницю продовжити виконувати церковну роботу зі свого лікарняного крісла, пише Reuters, передає УНН.
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Дві заяви з Ватикану, одна вдень, а інша ввечері, показали фотографії, на яких видно, що Папі стає краще через два дні після тригодинної операції з усунення грижі живота.
У першій заяві сказано, що він провів ще одну спокійну ніч, і почав рухатися, проводячи більшу частину ранку в кріслі, де читав газети, і почав відновлювати церковну роботу.
Друга заява містила інформацію про те, що Папа більше не підключений до внутрішньовенних трубок, які використовуються для постачання їжі та ліків після операцій.
Враховуючи все більш позитивний характер медичних бюлетенів, припускається, що Папа матиме достатньо сил, щоб з’явитися на балконі свого номера на 10-му поверсі, щоб прочитати свою традиційну полуденну молитву в неділю.