Папе Римскому уже становится лучше после операции

Детали

Два заявления из Ватикана, одно днем, а другое вечером, показали фотографии, на которых видно, что Папе становится лучше через два дня после трехчасовой операции по устранению грыжи живота.

В первом заявлении сказано, что он провел еще одну спокойную ночь, и начал двигаться, проводя большую часть утра в кресле, где читал газеты, и начал возобновлять церковную работу.

Второе заявление содержало информацию о том, что Папа больше не подключен к внутривенным трубкам, которые используются для снабжения пищи и лекарств после операций.

Учитывая все более позитивный характер медицинских бюллетеней, предполагается, что Папа будет иметь достаточно сил, чтобы появиться на балконе своего номера на 10-м этаже, чтобы прочитать свою традиционную полуденную молитву в воскресенье.