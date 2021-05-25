Paperless МХП: агрохолдинг Косюка переходить на електронний документообіг
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Агрохолдинг МХП перейде на електронний документообіг вже до кінця 2021 року. Про це повідомив Юрій Гвоздєв, директор юридичного департаменту МХП, передає УНН.
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Компанія повністю відмовиться від паперів в роботі з договорами та іншими документами, що мають юридичне значення - вони підписуватимуться в цифровому вигляді із прикладенням електронного підпису.
"Вже рік, як ми створили власний центр видачі електронних підписів для наших співробітників і для партнерів. Застосування електронних підписів значно спрощує обмін документами, знижує витрати та прискорює бізнес-процеси. До того ж, підписання традиційним способом документів не завжди забезпечує належний юридичний захист, оскільки підпис на паперовому документі може бути несправжнім. Натомість валідність електронного підпису підтверджується Мінюстом і ми можемо бути впевнені, що підпис є автентичним", - пояснює Гвоздєв.
В МХП додають, що таке рішення компанія прийняла вже давно, але саме зараз це співпало з прагненням Президента Володимира Зеленського позбавити українців паперової волокіти.
“Як зазначив Президент України у виступі на Diіa Summit 2.0, з 24 серпня цього року, Україна переходить на режим роботи - paperless (без паперу). За кілька місяців жодна державна установа не зможе вимагати від громадянина папірці або будь-які довідки для взаємодії з державою”, - нагадали в МХП.