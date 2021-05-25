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Paperless МХП: агрохолдинг Косюка переходит на электронный документооборот

Киев • УНН

 • 32282 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Агрохолдинг МХП перейдет на электронный документооборот уже к концу 2021 года. Об этом сообщил Юрий Гвоздев, директор юридического департамента МХП, передает УНН.

Paperless МХП: агрохолдинг Косюка переходит на электронный документооборот

Детали

Компания полностью откажется от бумаг в работе с договорами и другими документами, имеющими юридическое значение - они будут подписываться в цифровом виде с приложением электронной подписи.

"Уже год, как мы создали собственный центр выдачи электронных подписей для наших сотрудников и для партнеров. Применение электронных подписей значительно упрощает обмен документами, снижает расходы и ускоряет бизнес-процессы. К тому же, подписание традиционным способом документов не всегда обеспечивает надлежащую юридическую защиту, поскольку подпись на бумажном документе может быть ненастоящей. Зато валидность подписи подтверждается Минюстом и мы можем быть уверены, что подпись является аутентичной", - объясняет Гвоздев.

В МХП добавляют, что такое решение компания приняла уже давно, но именно сейчас это совпало со стремлением Президента Владимира Зеленского лишить украинцев бумажной волокиты.

"Как отметил Президент Украины в выступлении на Diіa Summit 2.0, с 24 августа этого года, Украина переходит на режим работы - paperless (без бумаги). За несколько месяцев ни одно государственное учреждение не сможет требовать от гражданина бумажки или любые справки для взаимодействия с государством", - напомнили в МХП.

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