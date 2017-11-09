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Папа Римський закликав не фотографувати під час мес

Папа Римський закликав не фотографувати під час мес

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Папа Римський Франциск закликав відмовитися від фотографування на мобільні телефони під час мес. Про це він сказав під час загальної аудієнції у середу, передає УНН з посиланням на Радіо Ватикану.

"Що означає, коли священик каже: "Вгору піднесім серця"? Він не каже: “Вгору наші мобілки, щоб сфотографувати”. Ні, це негоже. І скажу, що мене дуже засмучує, коли служу тут, на площі чи в базиліці, бачити піднесені численні мобілки, і то не лише вірних, але й у священиків і навіть – єпископів. На милість Божу! Свята Меса – це не театральне дійство. Це участь у Господніх страстях і воскресінні!" - сказав Папа Римський.

Він наголосив, що для християн фундаментальним є добре зрозуміти цінність та значення святої Меси, щоб "якнайповніше переживати наші стосунки з Богом".

Як повідомляв УНН, Папа Римський закликав вірян визволити Різдво з полону матеріалізму.

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