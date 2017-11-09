Папа Римский призвал не фотографировать во время мес
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Папа Римский Франциск призвал отказаться от фотографирования на мобильные телефоны во время мес. Об этом он сказал во время общей аудиенции в среду, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.
"Что значит, когда священник говорит: "Вверх преподнесет сердца"? Он не говорит: "Вверх наши мобилки, чтобы сфотографировать". Нет, это нехорошо. И скажу, что меня очень огорчает, когда служу здесь, на площади или в базилике, видеть поднятые многочисленные мобилки, и не только верующих, но и у священников и даже - епископов. На милость Божию! Святая Месса - это не театральное действо, это участие в Господа страстях и воскресении," - сказал Папа Римский.
Он отметил, что для христиан фундаментальным хорошо понять ценность и значение святой Мессы, чтобы "полно переживать наши отношения с Богом".
Как сообщал УНН, Папа Римский призвал верующих освободить Рождество из плена материализма.