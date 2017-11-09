Папа Римский призвал не фотографировать во время мес

"Что значит, когда священник говорит: "Вверх преподнесет сердца"? Он не говорит: "Вверх наши мобилки, чтобы сфотографировать". Нет, это нехорошо. И скажу, что меня очень огорчает, когда служу здесь, на площади или в базилике, видеть поднятые многочисленные мобилки, и не только верующих, но и у священников и даже - епископов. На милость Божию! Святая Месса - это не театральное действо, это участие в Господа страстях и воскресении," - сказал Папа Римский.

Он отметил, что для христиан фундаментальным хорошо понять ценность и значение святой Мессы, чтобы "полно переживать наши отношения с Богом".

Как сообщал УНН, Папа Римский призвал верующих освободить Рождество из плена материализма.