Папа Римський закликав будувати мости, а не стіни
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Папа Римський Франциск під час свого щотижневого звернення у Ватикані завуальовано дорікнув президенту США Дональду Трампу щодо його плану побудувати стіну на кордоні з Мексикою і закликав зводити мости, а не стіни, передає УНН з посиланням на The Hill.
“У соціальному і громадянському контексті я закликаю не зводити стіни, а будувати мости”, — сказав Папа Римський.
Зазначається, що він прямо не згадував ні імені Д.Трампа, ні його плану побудувати стіну на кордоні з Мексикою. Разом з тим він наголосив, що християнин ніколи б не сказав “ви заплатите за це”.
“Не відповідати на зло злом. Перемагати зло добром, образи — прощенням. Християнин ніколи не скаже: „ви заплатите за це“”, — наголосив Папа Римський.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відповідний указ і розпорядження міністерству національної безпеки він підписав у середу, 25 січня.
Як повідомляв УНН, будівництво стіни, яку президент США Дональд Трамп збирається звести на кордоні з Мексикою, обійдеться в 21,6 млрд доларів.