Папа Римский призвал строить мосты, а не стены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Папа Римский Франциск во время своего еженедельного обращения в Ватикане завуалировано упрекнул президента США Дональда Трампа за его план построить стену на границе с Мексикой и призвал строить мосты, а не стены, передает УНН со ссылкой на The Hill.
"В социальном и гражданском контексте я призываю не возводить стены, а строить мосты", - сказал Папа Римский.
Отмечается, что он прямо не упоминал ни имени Д.Трампа, ни его плана построить стену на границе с Мексикой. Вместе с тем он подчеркнул, что христианин никогда бы не сказал "вы заплатите за это".
"Не отвечать на зло злом. Побеждать зло добром, оскорбления - прощением. Христианин никогда не скажет: "вы заплатите за это"", - подчеркнул Папа Римский.
Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой. Соответствующий указ и распоряжение министерству национальной безопасности он подписал в среду, 25 января.
Как сообщал УНН, строительство стены, которую президент США Дональд Трамп собирается построить на границе с Мексикой, обойдется в 21,6 млрд долларов.