Папа Римський вперше виступив із критикою путіна, хоч і непрямою - Reuters

Цитата

"Зі Сходу Європи, з країни сходу сонця, тепер ширяться похмурі тіні війни. Ми думали, що вторгнення в інші країни, жорстокі вуличні бої і атомні загрози — це похмурі спогади про далеке минуле", — сказав Папа в Мальті, куди прибув з дводенним візитом.

"Однак крижані вітри війни, які несуть за собою тільки смерть, руйнування і ненависть, потужно обрушилися на життя багатьох людей і торкнулися всіх нас", — сказав він.

"І знову якийсь владика, на жаль, загрузлий в анахронічних домаганнях націоналістичних інтересів, провокує і розпалює конфлікти, в той час як прості люди відчувають необхідність будувати майбутнє, яке або буде загальним, або його не буде зовсім", - заявив понтифік.

Деталі

Повідомляється, що під час промови у Франциска сів голос. Як пише агентство з посиланням на офіційного представника Ватикану, вперше за 36 поїздок за кордон біль в коліні змусила Папу скористатися вантажним ліфтом, щоб сісти в літак в Римі і висадитися у Валлетті, щоб уникнути "непотрібної напруги".

За даними агентства, Папа різко засудив те, що він назвав "невиправданою агресією", і засудив "звірства" на війні.

Але безпосередньо він згадував росію тільки в молитвах, наприклад, під час спеціального молебня за мир 25 березня.

"Зараз, у ніч війни, що обрушилася на людство, не дозволимо згаснути мрії про мир", - сказав він у суботу.

Він знову піддав критиці індустрію озброєнь і висловив жаль з приводу згасання ентузіазму щодо миру, що виник після Другої світової війни, сказавши, що зіткнення інтересів і ідеологій "знову проявилося в спокусах автократії, нових формах імперіалізму (і) широко поширеною агресивності".

Раніше на запитання репортера в літаку, чи розглядає він запрошення відвідати Київ, Папа відповів: "Так, воно на столі". Він не повідомив жодних подробиць.

Раніше Франциска запросили до Києва президент України Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко, головний архієпископ візантійської католицької церкви України Святослав Шевчук і посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Нагадаємо

Як писав УНН, Франциск під час загальної аудієнції у середу, 30 березня закликав не забувати про жахи війни в Україні та молитися за її припинення.