Папа Римский впервые выступил с критикой путина, хотя и непрямой - Reuters

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив
11:17 • 6676 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 40260 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 144209 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 85429 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 118319 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 152003 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 161803 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 356936 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139217 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 125245 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
51%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 66923 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 76643 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 76456 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 66441 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 63610 просмотра
публикации

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 6674 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 144209 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 356936 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 356951 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 434050 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 20079 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 25832 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 99265 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 131430 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 150554 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Папа Римский впервые выступил с критикой путина, хотя и непрямой - Reuters

Киев • УНН

 • 206985 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Папа Римский Франциск в субботу был наиболее близок к тому, что можно назвать неявной критикой президента владимира путина за вторжение россии в Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Папа Римский впервые выступил с критикой путина, хотя и непрямой - Reuters

Цитата

"С востока Европы, из страны восхода солнца, теперь распространились мрачные тени войны. Мы думали, что вторжения в другие страны, жестокие уличные бои и атомные угрозы — это мрачные воспоминания о далеком прошлом", — сказал Папа в Мальте, куда прибыл с двухдневным визитом.

"Однако ледяные ветры войны, которые несут за собой только смерть, разрушение и ненависть, мощно обрушились на жизни многих людей и затронули всех нас", — сказал он.

"И снова какой-то владыка, к сожалению, увязший в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты, в то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вовсе", - заявил понтифик.

Детали

Сообщается, что во время речи у Франциска сел голос. Как пишет агентство со ссылкой на официального представителя Ватикана, впервые за 36 поездок за границу боль в колене вынудила Папу воспользоваться грузовым лифтом, чтобы сесть в самолет в Риме и высадиться в Валлетте, чтобы избежать "ненужного напряжения".

По данным агентства, Папа резко осудил то, что он назвал "неоправданной агрессией", и осудил "зверства" на войне.

Но напрямую он упоминал россию только в молитвах, например, во время специального молебня за мир 25 марта.

"Сейчас, в ночь войны, обрушившейся на человечество, не позволим угаснуть мечте о мире", — сказал он в субботу.

Он вновь подверг критике индустрию вооружений и выразил сожаление по поводу угасания энтузиазма в отношении мира, возникшего после Второй мировой войны, сказав, что столкновение интересов и идеологий "вновь проявилось в соблазнах автократии, новых формах империализма (и) широко распространенной агрессивности".

Ранее на вопрос репортера в самолете, рассматривает ли он приглашение посетить Киев, Папа ответил: "Да, оно на столе". Он не сообщил никаких подробностей.

Ранее Франциска пригласили в Киев президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, главный архиепископ византийской католической церкви Украины Святослав Шевчук и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Напомним

Как писал УНН, Франциск во время общей аудиенции в среду, 30 марта, призвал не забывать об ужасах войны в Украине и молиться за ее прекращения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика
Brent
$60.49
Bitcoin
$77,267.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,061.44
Ethereum
$1,485.61