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Папа Римський вперше призначив жінку в секретаріат Ватикану

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Папа Римський Франциск призначив першу жінку, італійського юриста Франческу Ді Джованні, на керівну посаду в найважливішому офісі Ватикану - Державному секретаріаті, передає УНН з посиланням на AP.

Папа Римський вперше призначив жінку в секретаріат Ватикану

"Франциск у середу назначив Франческу Ді Джованні, 27-річну громадянку Ватикану, заступницею офісу з багатосторонніх справ. У цій ролі вона відповідатиме за створення підрозділу, який координує відносини Святого Престолу з Організацією Об'єднаних Націй та іншими міжурядовими організаціями", - йдеться у повідомленні.

Франциск також закликав до того, щоб у Ватикані і в цілому в католицькій церкві жінки грали більш важливу роль в прийнятті рішень.

Пізніше 66-річна Ді Джованні розповіла ЗМІ Ватикану, що призначення Франциска свідчить про його увагу до жінок, і вона погодилася з твердженням Папи Римського, що жінки володіють певними здібностями як миротворці, посередники і цілителі.

Як повідомлялося в УНН, колишній Папа Римський Бенедикт XVI просив прибрати своє ім'я з обкладинки книги про целібат.

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