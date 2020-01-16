Папа Римский впервые назначил женщину в секретариат Ватикана

"Франциск в среду назначил Франческу Ди Джованни, 27-летнюю гражданку Ватикана, заместителем офиса многосторонних дел. В этой роли она будет отвечать за создание подразделения, координирующего отношения Святого Престола с Организацией Объединенных Наций и другими межправительственными организациями", - говорится в сообщении.

Франциск также призвал к тому, чтобы в Ватикане и в целом в католической церкви женщины играли более важную роль в принятии решений.

Позже 66-летняя Ди Джованни рассказала СМИ Ватикана, что назначение Франциска свидетельствует о его внимании к женщинам, и она согласилась с утверждением Папы Римского, что женщины обладают определенными способностями как миротворцы, посредники и целители.

Как сообщалось в УНН, бывший Папа Римский Бенедикт XVI просил убрать свое имя из обложки книги о целибате.