Папа Римський вирушає з візитом до Угорщини: планують обговорити й Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Папа Римський вирушає з візитом до Угорщини, де планують обговорити й війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Папа Римський Франциск у п’ятницю вирушає з триденною поїздкою до Угорщини, де очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень і приватних переговорів з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном.
Це буде його перша поїздка з моменту госпіталізації через бронхіт у березні.
Незважаючи на те, що його основною метою є зустріч з угорськими католиками, Франциск у неділю визнав, що на зміст його візиту впливають й поточні події.
"Це також буде поїздка до центру Європи, який продовжує бити холодний вітер війни, в той час як пересування такої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання", – сказав він.
До цього, Віктор Орбан підкреслював, що Угорщина та Ватикан є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати "промирними" щодо України.
Нагадаємо
Папа Франциск планує зустрітись з прем'єром України Денисом Шмигалем.