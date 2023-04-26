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Папа Римський вирушає з візитом до Угорщини: планують обговорити й Україну

Папа Римський вирушає з візитом до Угорщини: планують обговорити й Україну

Київ • УНН

 • 401345 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Папа Римський вирушає з візитом до Угорщини, де планують обговорити й війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Папа Римський Франциск у п’ятницю вирушає з триденною поїздкою до Угорщини, де очікується, що війна в Україні, міграція та християнське коріння Європи стануть головними темами його публічних звернень і приватних переговорів з прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном.

Це буде його перша поїздка з моменту госпіталізації через бронхіт у березні.

Незважаючи на те, що його основною метою є зустріч з угорськими католиками, Франциск у неділю визнав, що на зміст його візиту впливають й поточні події.

"Це також буде поїздка до центру Європи, який продовжує бити холодний вітер війни, в той час як пересування такої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання", – сказав він.

До цього, Віктор Орбан підкреслював, що Угорщина та Ватикан є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати "промирними" щодо України.

Нагадаємо

Папа Франциск планує зустрітись з прем'єром України Денисом Шмигалем.

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