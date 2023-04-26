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Папа Римский отправляется с визитом в Венгрию: планируют обсудить и Украину

Папа Римский отправляется с визитом в Венгрию: планируют обсудить и Украину

Киев • УНН

 • 401340 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Папа Римский отправляется с визитом в Венгрию, где планируют обсудить и войну в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Папа Римский Франциск в пятницу отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию, где ожидается, что война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

Это будет его первая поездка с момента госпитализации из-за бронхита в марте.

Несмотря на то, что его основной целью является встреча с венгерскими католиками, Франциск в воскресенье признал, что на содержание его визита влияют и текущие события.

"Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает бить холодный ветер войны, в то время как передвижение такого количества людей поставило на повестку дня насущные гуманитарные вопросы", – сказал он.

До этого, Виктор Орбан подчеркивал, что Венгрия и Ватикан являются единственными двумя европейскими государствами, которые можно назвать "промирными" в отношении Украины.

Напомним

Папа Франциск планирует встретиться с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

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