Папа Римский отправляется с визитом в Венгрию: планируют обсудить и Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Папа Римский отправляется с визитом в Венгрию, где планируют обсудить и войну в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Папа Римский Франциск в пятницу отправляется с трехдневной поездкой в Венгрию, где ожидается, что война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных обращений и частных переговоров с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Это будет его первая поездка с момента госпитализации из-за бронхита в марте.
Несмотря на то, что его основной целью является встреча с венгерскими католиками, Франциск в воскресенье признал, что на содержание его визита влияют и текущие события.
"Это также будет поездка в центр Европы, который продолжает бить холодный ветер войны, в то время как передвижение такого количества людей поставило на повестку дня насущные гуманитарные вопросы", – сказал он.
До этого, Виктор Орбан подчеркивал, что Венгрия и Ватикан являются единственными двумя европейскими государствами, которые можно назвать "промирными" в отношении Украины.
Напомним
Папа Франциск планирует встретиться с премьером Украины Денисом Шмыгалем.