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Папа Римський випишеться з лікарні у суботу після одужання від бронхіту

Папа Римський випишеться з лікарні у суботу після одужання від бронхіту

Київ • УНН

 • 248754 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Як повідомляє пресслужба Ватикану, очікується, що Папа Франциск залишить лікарню в суботу вранці після триденного лікування бронхіту, передає УНН.

Цитата

"Повернення Його Святості додому в Санта-Марту очікується завтра, залежно від результатів його останніх медичних аналізів, проведених сьогодні вранці", - заявив у п'ятницю вранці директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.

Деталі

Бруні сказав, що перебування понтифіка в лікарні пройшло добре, "за нормального медичного прогресу".

Франциск, згідно з заявою, вчора ввечері з'їв піцу на вечерю, сьогодні вранці поснідав, прочитав газети, а потім повернувся до роботи.

"Я можу підтвердити, що оскільки він повинен залишити лікарню завтра, очікується, що Папа Франциск буде присутній на площі Святого Петра в неділю на євхаристійному святкуванні Вербної неділі, Страстей Господніх", - додав Бруні у своїй заяві.

Раніше

86-річного Франциска було доставлено в середу до університетської лікарні Джемеллі після того, як він поскаржився на деякі проблеми з диханням і пройшов аналізи.

У липні 2021 року Франциску зробили операцію з видалення частини товстої кишки через запалення кишківника.

Раніше повідомлялося, що Папі Римському в молодості видалили частину легені через респіраторну інфекцію.

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