Папа Римський випишеться з лікарні у суботу після одужання від бронхіту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Як повідомляє пресслужба Ватикану, очікується, що Папа Франциск залишить лікарню в суботу вранці після триденного лікування бронхіту, передає УНН.
Цитата
"Повернення Його Святості додому в Санта-Марту очікується завтра, залежно від результатів його останніх медичних аналізів, проведених сьогодні вранці", - заявив у п'ятницю вранці директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні.
Деталі
Бруні сказав, що перебування понтифіка в лікарні пройшло добре, "за нормального медичного прогресу".
Франциск, згідно з заявою, вчора ввечері з'їв піцу на вечерю, сьогодні вранці поснідав, прочитав газети, а потім повернувся до роботи.
"Я можу підтвердити, що оскільки він повинен залишити лікарню завтра, очікується, що Папа Франциск буде присутній на площі Святого Петра в неділю на євхаристійному святкуванні Вербної неділі, Страстей Господніх", - додав Бруні у своїй заяві.
Раніше
86-річного Франциска було доставлено в середу до університетської лікарні Джемеллі після того, як він поскаржився на деякі проблеми з диханням і пройшов аналізи.
У липні 2021 року Франциску зробили операцію з видалення частини товстої кишки через запалення кишківника.
Раніше повідомлялося, що Папі Римському в молодості видалили частину легені через респіраторну інфекцію.