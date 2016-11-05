Папа Римський назвав ганьбою ситуацію з міграційною кризою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Папа Римський Франциск різко розкритикував ситуацію у сучасному світі, у якій величезні суми витрачаються на порятунок банків і при цьому фактично не знаходиться коштів для порятунку простих людей, які потрапили в біду, зокрема, мігрантів, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Хто править світом? Гроші. Як правлять? За допомогою батога страху, нерівності, економічного, соціального, культурного і військового насильства, яке породжує нове насильство”, — заявив у суботу ввечері він, виступаючи у Ватикані перед учасниками Третьої Всесвітньої зустрічі народних рухів, що завершилася в Римі.
Папа Франциск назвав “ганьбою” ситуацію, що склалася нині з масової міграцією жителів країн Африки та Близького Сходу в Європу. За його словами, ця гостра проблема породжена “несправедливою суспільно-політичною системою і війнами”, до виникнення яких нинішні біженці не мають ніякого відношення, проте саме вони в результаті зазнають величезних страждань.
“Що відбувається в сьогоднішньому світі, коли має місце банкрутство банку? Негайно з’являються скандальні суми, щоб його врятувати. Але коли відбувається банкрутство людства, практично немає навіть тисячної частини цих коштів, щоб врятувати страждаючих братів. Так Середземне море стало кладовищем, і не тільки Середземне море. Багато є кладовищ біля стін, замащених невинною кров’ю”, — підкреслив глава Римсько-католицької церкви.
Як повідомляв УНН, з початку року до Європи Середземним морем прибули 335 031 мігрантів і біженців.