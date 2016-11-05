Папа Римский назвал позором ситуацию с миграционным кризисом

"Кто правит миром? Деньги. Как правят? С помощью кнута страха, неровности, экономического, социального, культурного и военного насилия, которое порождает новое насилие ", - заявил в субботу вечером он, выступая в Ватикане перед участниками Третьей Всемирной встречи народных движений, которая завершилась в Риме.

Папа Франциск назвал "позором" ситуацию, сложившуюся в настоящее время с массовой миграцией жителей стран Африки и Ближнего Востока в Европу. По его словам, эта острая проблема порождена "несправедливой общественно-политической системой и войнами", к возникновению которых нынешние беженцы не имеют никакого отношения, однако именно они в результате испытывают огромные страдания.

"Что происходит в сегодняшнем мире, когда имеет место банкротство банка? Немедленно появляются скандальные суммы, чтобы его спасти. Но когда происходит банкротство человечества, практически нет даже тысячной части этих средств, чтобы спасти страдающих братьев. Так Средиземное море стало кладбищем, и не только Средиземное море. Много кладбищ у стен, запачканных невинной кровью ", - подчеркнул глава Римско-католической церкви.

Как сообщал УНН, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 335 031 мигрантов и беженцев .